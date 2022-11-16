Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem

KEFALET SENETLERİ DÜZENLEME AŞAMASI

Ekimde yayımlanan KDV genel uygulama tebliğiyle biz artık vergi daireleriyle yani KDV iadelerinde icra, gümrük mevzuatında da sigorta şirketleri teminat mektubuna eşdeğer kefalet senetleri düzenleme aşamasına geldiler.

Burada birkaç teknik düzenleme daha ihtiyaç var. Onları bu çalışma grupları içerisinde tespit ettik ve çalışmaları tamamladık. Onu da çok kısa bir süre içerisinde SEDDK önderliğinde tamamlayacağız.

Burada önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle vergi dairesi, icra, iflas ve gümrüklerde senetlerin kullanılıyor olması çok önemli" dedi.