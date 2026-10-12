Araç sahiplerine kasko ve trafik sigortası için önemli uyarı! Kaza sonrası bunlara dikkat

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından geliştirilen Akıllı Eksper Atama Sistemi, 1 Nisan'da Bursa ve Ordu'da pilot olarak başladı. Daha sonra 7 il daha uygulamaya dahil edilen uygulama kapsamında 9 Ekim'e kadar 195 bin 656 dosyaya eksper atandı. Sektör temsilcileri değer kaybı tazminatı vaadiyle vatandaşlardan vekâlet isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.
195 BİN 656 DOSYAYA EKSPER ATANDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmesinde, eksper atamalarının belirlenmiş ve izlenebilir kurallara bağlandığını belirtti. Sistemin temel hedefleri arasında hasarın bağımsız ve standart bir teknik süreçle tespit edilmesi, işlemlerin kayıt altına alınması ve hak sahiplerinin tazminat süreçlerine daha doğrudan erişebilmesi bulunuyor.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından iletilen verilere göre, 1 Ağustos-9 Ekim döneminde gerçekleştirilen 195 bin 656 atamanın dağılımı şöyle oldu:
Trafik sigortasında kısmi hasar sıralı atama: 179 bin 749
Kaskoda kısmi hasar sıralı atama: 8 bin 455
Kasko ağır hasar sıralı atama: 4 bin 12
Kasko kısmi hasar seçerek atama: 3 bin 432
Trafik ağır hasar sıralı atama: 8
Buna göre toplam atamaların yaklaşık yüzde 92'sini trafik sigortasındaki kısmi hasar dosyaları oluşturdu.
Erdem, dosya sayısının sistemin operasyonel büyüklüğünü gösterdiğini ancak tek başına başarı ölçütü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Hizmet kalitesi, raporlama süreleri, uyuşmazlıklara etkisi ve hak sahiplerinin tazminata erişimi gibi sonuçların karşılaştırılabilir verilerle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
2027'DE RAPORLAMA SÜRECİNDE YENİ DÖNEM
Erdem, 1 Ocak 2027'den itibaren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden eksper rapor yazım sistemine geçileceğini bildirdi. Bu tarihten itibaren tüm eksperlerin raporlarını aynı platformda hazırlamasıyla raporlama süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Sistemin bir diğer hedefinin, araç hasarı ile değer kaybının aynı teknik incelemede ve ortak kriterlerle değerlendirilmesini sağlamak olduğunu belirten Erdem, farklı hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.
Erdem, değer kaybı tazminatına ilişkin uyuşmazlıkların azalmasının sistemin önemli çıktılarından biri olacağını belirterek, teknik olarak önlenebilecek sorunların ortaya çıkmadan giderilmesine öncelik verdiklerini söyledi.
DEĞER KAYBI TAZMİNATI İÇİN VEKÂLET UYARISI
Ahmet Nedim Erdem, kaza yapan araç sahiplerinin bilgilerini hukuka aykırı yollarla elde ederek hasar takibi için vekâlet isteyen kişi ve yapılara karşı vatandaşları uyardı.
Erdem, bazı kişilerin çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları arayarak kendilerini "sigorta eksperi, hazine eksperi ya da devletin eksperi" olarak tanıttığını ve vekâlet talep ettiğini belirtti. Bu kişilerin, sigorta şirketinden alınan tazminatın yalnızca bir kısmını hak sahiplerine verdiğini ifade eden Erdem, bu tür uygulamaların vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.
Erdem, uyarısında şu ifadeleri kullandı:
"Şunun bilinmesi gerekir ki hiçbir sigorta eksperi sigortalı ya da hak sahibini arayarak vekaletname talep etmez, hasar takibi yapmaz. Kanunen tarafsız ve bağımsız olmakla yükümlü sigorta eksperinin bu faaliyetleri yapması mümkün değildir. SEİK'e gelen çok sayıda müracaatta bu illegal yapıların sahte vekaletle işlem yaptıklarını, eksper olmayan kişilere hasar ve değer kaybı hesaplaması yaptırdıklarını, gerçekle bağdaşmayan haksız tazminat taleplerinde bulunduklarını ve vatandaşa eksik ödeme yaptıklarını gördük. Bu çerçevede, SEDDK tarafından bu illegal yapılara yönelik alınan tedbirleri önemsiyor, destekliyor ve yerinde buluyoruz.
Bir kez daha vurgulamak isterim ki bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim, değer kaybınızı ben alacağım, mahkemeye gitmeden çözerim' gibi ifadelerle arayan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminata ulaşmak için aracı kişilere başvurmasına gerek yoktur. Sigorta eksperi tarafından yapılan bağımsız ekspertiz ve doğrudan sigorta şirketine başvuru süreci, hak sahiplerinin tazminatlarına erişiminin esasını oluşturmaktadır."
Erdem, vatandaşların değer kaybı tazminatı işlemlerinde aracı kişilere başvurmak zorunda olmadığını belirterek bağımsız ekspertiz ve doğrudan sigorta şirketine başvuru sürecinin önemini vurguladı.