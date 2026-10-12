Araç sahiplerine kasko ve trafik sigortası için önemli uyarı! Kaza sonrası bunlara dikkat

195 BİN 656 DOSYAYA EKSPER ATANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmesinde, eksper atamalarının belirlenmiş ve izlenebilir kurallara bağlandığını belirtti. Sistemin temel hedefleri arasında hasarın bağımsız ve standart bir teknik süreçle tespit edilmesi, işlemlerin kayıt altına alınması ve hak sahiplerinin tazminat süreçlerine daha doğrudan erişebilmesi bulunuyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından iletilen verilere göre, 1 Ağustos-9 Ekim döneminde gerçekleştirilen 195 bin 656 atamanın dağılımı şöyle oldu:

Trafik sigortasında kısmi hasar sıralı atama: 179 bin 749

Kaskoda kısmi hasar sıralı atama: 8 bin 455

Kasko ağır hasar sıralı atama: 4 bin 12

Kasko kısmi hasar seçerek atama: 3 bin 432

Trafik ağır hasar sıralı atama: 8

Buna göre toplam atamaların yaklaşık yüzde 92'sini trafik sigortasındaki kısmi hasar dosyaları oluşturdu.

Erdem, dosya sayısının sistemin operasyonel büyüklüğünü gösterdiğini ancak tek başına başarı ölçütü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Hizmet kalitesi, raporlama süreleri, uyuşmazlıklara etkisi ve hak sahiplerinin tazminata erişimi gibi sonuçların karşılaştırılabilir verilerle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.