Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el taşıt satışlarında 1 Ocak 2027'ye kadar geçerli olan 6 ay, 6 bin kilometre düzenlemesini aşmak isteyen bazı araç satıcılarının oynadığı oyun deşifre oldu. Satıcıların şartı karşılamayan araçları ilan sitelerinde sistemin engeline takılmamak için 6.001 kilometre civarında gösterdikleri, noterde satış esnasında sunulan sözleşmeye de kilometreyi yüksek girdikleri belirlendi.

FİİLİ KM KONTROLÜ YAPILIYOR

Ankara Üniversitesi ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Otomotiv Ticaretinde Gelecek, Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Sektör Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı İsmail Tüfekci, 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin pandemi döneminde araç arzındaki sıkıntılardan kaynaklı olarak yapıldığını, şimdi ise araç arzında bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti. Çalışmayı uzatma ya da sonlandırma yetkisinin Ticaret Bakanı'nda olduğunu anlatan Tüfekci, 1 Ocak 2027 öncesinde yeni kararın açıklanacağını ifade etti. Tüfekci, "6001 kilometre kontrolünü doğrudan sistem üzerinden takip edemiyoruz. Noterlerimiz aracılığıyla teslim tarihinden itibaren olan 6 aylık süreyi takip edebiliyoruz, kilometre bazlı bir kontrol yapamıyoruz. Bunu şikâyet gelirse denetimle tespit ediyoruz. Aykırı durum varsa ilgili işletmeye yasağı delmeye çalıştığı için ceza uyguluyoruz. Aykırı satış yaptığı tespit edilen kişilerin taleplerini reddediyoruz, araç satışına izin vermiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞA İSTİSNA

Araç ticareti yapanların haricinde normal vatandaşın düzenlemeye takılması halinde Bakanlığa başvurması gerektiğini anlatan Tüfekci, "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine takılan vatandaşların Bakanlığa başvurup satışı yapıp yapamayacağı konusunda izin istemesi gerekiyor. Biz bu konuyu kendi içinde inceliyoruz. Çünkü sade vatandaşın kendine has durumları olabiliyor, eğer ticari bir faaliyet göstermediği kanaati oluşursa böyle istisnai durumlarda yardımcı oluyoruz" dedi.

TESCİL TARİHİ 6 AYI GEÇMEMİŞSE KİLOMETREYE BAKILMIYOR

Türkiye Noterler Birliği Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürü Aydın Irmak ise "6 ay, 6 bin kilometre kontrolünde önce aracın cinsine bakıyoruz. Yönetmelik kapsamında mı diye? Daha sonra ilk tescil tarihine bakıyoruz. Yönetmelik 6 ay ve 6 bin kilometre dediği için ilk tescil tarihi 6 ayı geçmemişse kilometresine hiç bakmıyoruz. Kilometresi 10 binde olsa 6 ayı geçmediği sürece satışa izin vermiyoruz. Tek istisnamız Ticaret Bakanlığı'ndan yazılı izin almış olan sektör temsilcileri" dedi.