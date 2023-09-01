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Giriş Tarihi: 1.9.2023

Araç satışında yeni dönem: Kimliksiz ilanlara geçit yok

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Araç satışında yeni dönem: Kimliksiz ilanlara geçit yok
Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlendiğini ve bu konuda artan şikayetler olduğunu açıkladı.
Yapılan değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Açıklamada, "Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanmaktadır. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericiler, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. İlan platformları da artık üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK
Sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Yayım tarihlerinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek değişikliklere vatandaşlarımız ile ilan yayımlayan gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması zorunludur" denildi.
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Araç satışında yeni dönem: Kimliksiz ilanlara geçit yok
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