Aralık sonuna kadar 10 bin ev teslim edilecek

Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depreminden büyük yara alan Gaziantep, depremin birinci yıldönümünde küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Hükümetin çalışmalarının yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından depremden yara alan İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde yürütülen yeniden yapılanma ve ayağa kalkma çalışmaları da büyük oranda tamamlanmış durumda. Deprem Master Planı'na göre, ilçelerin zemin durumu ortaya çıkarılmış durumda. Şehitkâmil ve Şahinbey güvenli bölge olarak öne çıkarken, depremin büyük hasar verdiği İslâhiye ve Nurdağı'nda yapılan 14 bin kalıcı konut sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Aralık ayı sonuna kadar 10 bin civarı konut teslim edilecek. İl ve ilçe merkezlerinde 19 bin 919, YİGM tarafından kırsalda 4 bin 707, TOKİ tarafından kırsalda 400 adet olmak üzere toplamda 25 bin 26 adet deprem konutu yapılıyor.Depremde hayati önem taşıyan ulaşım konusunda da belediye, çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depreminde Hatay ve Kahramanmaraş illerine ulaşım konusunda kilit bir rol üstlenen şehirde, yerleşim yerlerinin yanı sıra ulaşım konusundaki yatırımlar da göze çarpıyor. Çalışmalarda teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bilişim A.Ş. adında bir şirket kurulmuş durumda. Söz konusu şirket kendi mühendislerinin yazdığı yazılımlarla depolarda ne kadar yardım malzemesi olduğunu, ne kadar geldiğini, sosyal marketlerde nasıl ve ne zaman adil bir şekilde dağıtılacağını anında belirliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin önde gelen üniversitelerinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden TÜBİTAK ödüllü bir akademisyeni kentteki 4 üniversiteyle ilişkisini koordine etmesi için ekibine dâhil etti. Ulaşım Master Planı'yla 25 kilometrelik Gaziray'ı tamamlayan belediye, şimdi de 15 kilometrelik Şehir Hastanesi kısmının hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.2014 yılında İmar Master Planı, Ulaşım Master Planı ve İklim Master Planı başlatan belediyenin, Deprem Master Planı'nı TÜBİTAK'tan 10 profesörün içinde olduğu bir ekiple çalışarak hayata geçirmesi, deprem sürecinde elini güçlendirdi. Depremden hemen sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni konutların yapılacağı alanların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmesi sayesinde deprem konutlarının ilk hayata geçirildiği şehir Gaziantep oldu.4.1278.56170.433310.4405.529Aralık ayı sonuna kadar 10 bin civarında konut teslim edilecek. 30 Ekim'de 1000 civarında tamamlanmış olan konutlar vatandaşa teslim edilmeye başlandı.TOKİ tarafından il ve ilçe merkezlerinde 19.919, YİGM tarafından kırsalda 4.707, TOKİ tarafından kırsalda 400 adet olmak üzere toplamda 25.026 adet deprem konutu yapılıyor.İslâhiye'de 4.531 deprem konutu inşa ediliyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından 638 adet deprem konutu yapılıyor. Nurdağı'nda ise TOKİ tarafından 2.509, YİGM tarafından 1.567 konut yapılacak. Diğer bölgelerdeki konut sayıları ise şöyle:2.498258 adet konut yapıyor.952250 adet konut yapıyor.5.086609 adet konut yapıyor.2.913295 adet konut yapıyor.39271 adet konut yapıyor.63 konut yapıyor.134 konut yapıyor.Türkiye'nin en önemli sanayi kenti olan Gaziantep'te şehrin sanayi ve ticari hayatında büyük kayıplar oldu. Gaziantep'in toplam gelirinin yüzde 20'si seviyesinde yaşanan kayıplar da hızla telafi edildi. Şu anda söz konusu kayıpların yüzde 75'i geri kazanılarak ekonomide büyük bir ivme yakalandı. Üretimle ilgili kısımda yaşanan zorlukların aşılması için de merkezi ve yerel yönetim çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Üretimin yeniden güçlü bir şekilde sürmesi için hükümetin aldığı acil tedbirler şehirde çarkların hızla dönmesini sağlamış. Finansmana erişim, Ar-Ge, inovasyon ve istihdam destekleri üreticiye can suyu olmuş. Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep'i bir cazibe merkezi haline getirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Üretimde rüştünü ispat eden şehrin en önemli avantajı ise lojistik açısından avantajlı konumu. Üç saatte Asya'nın, Avrupa'nın veya Afrika'nın ortalarına kadar ulaşmanın mümkün olması yabancı yatırımcıların da şehre ilgisini artırıyor. Bu avantajı şehrin ihracat gücünü de artırıyor.