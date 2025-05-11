Arazi toplulaştırmadan ekonomiye yılda 47 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye'de toplulaştırma yapılan toplam alan miktarının 7.59 milyon hektar olduğunu söyledi. Bu kapsamda hektar başına 50 litre yakıt tasarrufu, 5.84 milyon ton karbon emisyon azaltımı yapıldı. Yumaklı, "2028 yılı sonuna kadar arazi toplulaştırması tamamlanmış, tarım alanı miktarımızı 10 milyon hektara yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.Yumaklı, çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyet yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş arazilerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla 1960'lardan itibaren "arazi toplulaştırması" faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlattı. Arazi toplulaştırma projeleri ile tarımda üretim girdilerinden önemli ölçüde tasarruf sağlandığına dikkat çeken Yumaklı, arazi toplulaştırmayla yakıt tasarrufu ve dolaylı olarak da karbon salınımının azaltıldığını söyledi. Yumaklı, bu kapsamda yıllık tasarruf edilen yakıt miktarının ise 380 milyon litreye, karbon emisyon azaltımının ise yıllık 5.84 milyon tona ulaştığı bilgisini verdi.Yumaklı, arazi toplulaştırması çalışmalarıyla hektar başına 50 litre yakıt tasarrufu sağlandığına dikkat çekti. Arazi toplulaştırması çalışmaları ile zirai mücadele ve gübrelemenin de kolaylaştığına değinen Yumaklı, "2024 yılı sonu itibarıyla tapu tescil işlemleri tamamlanan 7.59 milyon hektarlık alanda ekonomik kazanımımız yıllık yaklaşık 47 milyar liraya ulaştı. Bununla birlikte 2 milyon hektar alanı kapsayan 204 adet arazi toplulaştırma projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. 2028 yılı sonuna kadar arazi toplulaştırması tamamlanmış, tarım alanı miktarımızı 10 milyon hektara yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Arazi toplulaştırması projelerinin hayata geçirilmesi ile tarımsal, çevresel ve sosyal açıdan birçok kazanım elde edildiğine değinen Yumaklı, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyüyor, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor. Parsel büyüklüğü artarken parsel sayısı azalıyor. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturuluyor. Her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalıyor ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Arazi toplulaştırması faaliyetleri ile sulama oranı ve randımanı da yükseliyor. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, çiftçimizin toprağından kopması önleniyor. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artıyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 143 milyon hektarı, arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.