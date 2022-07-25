Arsalar kapış kapış gidiyor! İstanbullu arsa yatırımcısının yeni rotası belli oldu





Karatepe sözlerine şöyle devam etti: "İlimizde konut dışındaki arsa ve tarla gibi gayrimenkul satışlarına yönelik ilgi rakamlara yansımış durumda. Geçen yılın ilk yarısında 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94'e yükseldi. Yani Tekirdağ'da arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını görüyoruz. En çok ilgi İstanbullu yatırımcılardan ancak sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Tüm çevre illerden ve hatta çok uzak kentlerden gelip yatırım yapmak isteyenler oluyor."