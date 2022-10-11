Arsaya başvuracaklar dikkat!

Yüzyılın projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'de ikinci etap başladı. 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. Arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz vatandaşlara sunuluyor. Başvuru sürecinin ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Arsa başvuruları kimlik numarasına göre yapılıyor. 16 Ekim'den itibaren kimlik numarasının son hanesine bakılmadan, e-devletten herkes başvurabilecek. 81 ilde vatandaşa sunulan arsaların yüzde 40'ı şehir merkezlerinde, yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirlendi. İşte arsa/işyerinde detaylar…Müstakil parsellerin fiyatı 192 bin 500 liradan başlıyor. 1.604 TL'den başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeli faizsiz şekilde ödenecek. Hisseli parseller fiyatı ise 112 bin 500 liradan başlıyor. 937 TL'den başlayan taksitler 10 yıl vade ve faizsiz bir şekilde yapılacak.İşyerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2.633 TL'den başlayan taksitler, 120 ay vadeyle sunuluyor.Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.Arsa tahsisine başvuracak vatandaşların özellikle il ve ilçe detaylarına dikkat etmesi gerekiyor. Arsa başvuru şartları arasında 10 Ekim 2022 tarihinden önce projenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikâmet etmek veya ilgili nüfusa kayıtlı olmak şartı bulunuyor. Arsanın büyükşehir belediyesinin merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde, projenin yer aldığı ilçesinde ikâmet edenler ve nüfusları da burada kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir. Örneğin Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan'da ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.Büyükşehir belediyesi olmayan illerde o ilin merkez belediye sınırları içerisinde ikâmet eden veya il merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o il merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir. Örneğin Ardahan il merkezindeki projeye, Ardahan merkezde ikâmet eden veya Ardahan il merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir. Büyükşehir belediyesi olmayan illerin ilçelerinde projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikâmet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir. Örneğin Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.Büyükşehir belediyesinin merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da o ilçede ikâmet etmeseler dahi müracaat edebilir. Örneğin, Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikâmet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir.2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi planlanıyor.Tahsis edilecek arsanın İstanbul'da bulunması halinde: İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edenler veya İstanbul il nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda yer verilen şartlar aranmayacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet eden veya İstanbul il nüfusuna kayıtlı olanlar, İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.Arsa projesine ilişkin detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ile vatandaşa verilecek arsaları ikiye ayırdıklarını belirterek, "İlk grupta 350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ başkanlığımız konutları yapma hususunda proje desteği verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen projeye göre evlerini inşa edebilecek" dedi.