Artaş beş koldan büyümesini sürdürecek

ARTAŞ Holding, yatırımda yol haritasını açıkladı. Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve sanayi sektörlerindeki yatırımlarımızla gücümüze güç katmayı hedefliyoruz" dedi. Avrupa Yakası'nda Bağcılar'da Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent'te Avrupa Konutları Ata projeleri olduğunu ve Anadolu Yakası'nda Avrupa Konutları Yamanevler projesinin yanı başında Avrupa Residence Yamanevler projesine imza attıklarını belirtten Çetinsaya, "Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projemiz, Avcılar'da yükseliyor. Milpa ve Profilo AVM anlaşmalarının ardından son olarak Eczacıbaşı Holding ile Cendere arsası için anlaştık, imzalar atıldı" diye konuştu.