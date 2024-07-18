Artış oranı yarı yarıya azaldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde geldi. Yeni projelerde yer alan konutların memur maaş artış oranına göre güncellenen aylık taksitler, bu yılın ikinci altı aylık döneminde TÜFE'ye göre hesaplanacak. Yani yıl sonuna kadar olacak ödemelerde artış oranı yüzde 49.25 yerine yüzde 24.73 olarak uygulanacak. Böylece ev sahiplerinin taksit ödemelerine yüzde 50 katkı sağlanmış olacak.Vatandaşa müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 katkı sağlamış olduk" dedi. TOKİ tarafından inşa edilen ve satışa sunulan eski projelerde ise memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasından en düşük olanı baz alınacak. Söz konusu projelerin borç bakiyeleri ve taksit ödemeleri, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı (%49.25), TÜFE (%24.73) ve Yİ-ÜFE (%19.49) oranları arasından en düşük olan yüzde 19.49 oranında güncellenecek.