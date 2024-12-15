SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına zam için takvim netleşti! Bu rakamın altında olmayacak

Son dakika haberi: 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile ilgili nasıl bir adım atılacağı yönündeki tartışmalar ve takvim netleşti.
3 milyon 718 bin emeklinin yararlandığı en düşük emekli maaşı 2025 Ocak ayı ile birlikte artırılacak. Oran ise 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaş artışlarına bakılarak yapılacak.
Bu çalışmalar sonrasında en düşük emekli maaşının ocak ayı ile birlikte artırılması konusu netleştirildi. 2025 yılı bütçe görüşmelerinden sonra Meclis bir hafta daha çalışıp ocak ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde ara vermeyi planlıyor.
Tekrar çalışmalar başladığında öncelikli konulardan biri de en düşük emekli maaşı olacak. Düzenleme bir torba yasa teklifi kapsamında Meclis gündemine getirilip yasalaştırılacak.
Yasanın ocak ayı maaşlarına yetişmesi sağlanacak. Ancak yetişmese de geriye dönük fark ödemesi yapılması planlanıyor.
3 OCAK'TAN SONRA NETLEŞECEK
Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor.
En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Yeni maaş, 3 Ocak'tan sonra asgari ücret, enflasyon ve emekli maaşlarındaki artışlara bakarak netleştirilecek.
SAYIDA ARTIŞ İSTENMİYOR
Artışlarda dikkate alınacak bir başka unsur ise düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı ve bunun bütçeye maliyeti olacak.
Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunların yaklaşık 2 milyon 500'inin maaşı 10 bin 500 liranın altında bulunuyor.
En düşük emekli maaşının son altı ayda bütçeye maliyeti 33 milyar lira. Yapılacak artışın en fazla bu tablodaki kadar emekli ile sınırlı kalmasını planlanıyor.