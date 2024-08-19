Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 19.8.2024 10:48 Son Güncelleme: 19.8.2024 10:48

ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

AA
ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalanmasına ilişkin ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60 milyon 309 bin doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ASELSAN 60,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA