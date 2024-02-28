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Giriş Tarihi: 28.2.2024 11:40 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:41

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

AA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmasına dair ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı
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