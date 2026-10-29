ASELSAN sipariş rekoru kırdı

Savunma sanayisinin lokomotif şirketlerinden ASELSAN, yatırımlarla beraber büyümesini sürdürüyor. Güçlü sipariş portföyü, üretim kapasitesini artıran yatırımlar ve Ar-Ge harcamalarındaki artış, ASELSAN'ın sürdürülebilir büyümesini destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı. Şirketin cirosu, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 151.5 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 ayında elde edilen hasılatta hava savunma, radar, elektronik harp sistemleri, su altı sistemleri, yapay zekâdestekli kent güvenliği sistemleri, güdümlü mühimmat sistemleri, elektro-optik ve haberleşme teknolojileri belirleyici rol oynadı. Söz konusu büyümeyi ASELSAN'ın yüksek teknolojiye sahip ürünlerine yönelik artan talep destekledi.

YATIRIMLAR % 228 ARTTI

Yılın 9 aylık döneminde alınan yeni işler 14 milyar dolar oldu. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN'ın imzaladığı yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 34 artarak 1.9 milyar dolara çıktı. Şirket tarihinde bakiye siparişlerde ilk defa 30 milyar dolar seviyesi aşıldı. Bu yılın 9 ayındaki yatırımlar yüzde 228 artarak 684 milyon dolara yükseldi. Alınan işlerin, satışlara oranı bu yılın çeyreğinde 4.4'e yükseldi. ASELSAN'ı geleceğe hazırlayan tasarım ve üretim için gerekli kritik altyapı ve tesislere yönelik yatırımlar bu dönemde önemli ölçüde hız kazandı. ASELSAN'ın gerçekleştirdiği AR-GE harcamaları ilgili dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1.3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

FAVÖK 40.6 MİLYAR TL

Güçlü büyümesini operasyonel mükemmellik, yüksek teknoloji ve kurumsal dönüşüm odağıyla destekleyen ASELSAN, verimlilik göstergelerinde de güçlü bir performans sergiledi. Şirketin FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 190 baz puan artarak yüzde 26.8 seviyesine yükseldi. 2025 yıl sonuna göre şirketin ticari alacakları yüzde 11 azaldı. Söz konusu alanlardaki iyileşmeler ASELSAN'ın güçlü bilanço yapısını destekledi. Aynı dönemde ASELSAN'ın FAVÖK tutarı da yüzde 38 artarak 40.6 milyar liraya ulaştı.



KÜRESEL REKABETTE GÜÇLENİYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2026'nın, ASELSAN için yalnızca büyüdüğü değil, büyümenin ölçeğini değiştirdikleri bir yıl olduğunu söyledi. Akyol, "Bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçtik. Yarının taleplerine cevap verecek kapasiteyi, bugünden oluşturuyoruz. Daha hızlı, daha verimli ve küresel rekabette daha güçlü bir ASELSAN hedefiyle ilerliyoruz" açıklamalarında bulundu. Akyol, yatırımları gerçekleştirirken finansal disiplinden taviz vermemeyi temel önceliklerden biri olarak gördüklerini ifade ederek, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırımın neredeyse iki katını bu yılın ilk üç çeyreğinde gerçekleştirmiş olduk. Yatırım temposunun bu ölçüde yükseldiği bir ortamda finansal istikrarımızı başarıyla sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör