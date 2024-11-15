ASELSAN’a 16 milyon euroluk sipariş

ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin 16 milyon 632 bin euroluk satış sözleşmesi imzaladı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.