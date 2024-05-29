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Giriş Tarihi: 29.5.2024 10:41 Son Güncelleme: 29.5.2024 10:41

ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

AA
ASELSAN’dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edilmesiyle alakalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 avrodur." denildi.

Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon avro ve ‪2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.

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ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme
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