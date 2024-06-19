ASELSAN’dan 5.5 ayda 71 milyarlık iş sözleşmesi

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketleri, yıl başından bu yana 72.3 milyar liralık yeni iş sözleşmesi imzalarken, bunun 71 milyar liralık kısmı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bilgilere göre ASELSAN'ın yurtiçi ve yurtdışı müşterileri ile imzaladığı işlerin toplam bedeli 70 milyar 953 milyon lira oldu.2024'ün ilk yarısı tamamlanmamışken, söz konusu bu tutarın, ASELSAN'nın 2023 yılına ait konsolide bilançosunda yer alan hasılatına oranı yüzde 96'ya ulaştı. İlgili iş anlaşmaları incelendiğinde, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla imzaladığı 556.5 milyon dolarlık anlaşma, en yüksek bedelli iş ilişkisi oldu. Öte yandan, 16 Mayıs'ta borsada işlem görmeye başlayan Altınay Savunma, bu yıl 16 milyon dolarlık yeni iş ilişkisine imza atarken, 28 Mayıs'ta halka arz olan Onur Teknoloji de 11.6 milyon dolar, 3 milyon euro ve 4.1 milyon liralık anlaşma imzaladığını bildirdi.