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Giriş Tarihi: 6.10.2026

ASELSAN’dan rekor sözleşme

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ASELSAN’dan rekor sözleşme
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ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, sözleşmelerin toplam tutarı 2 milyar 460 milyon euro (135.4 milyar TL) oldu. Sözleşmenin büyüklüğü son gelir tablosundaki net satışların yüzde 30.6'sını oluşturdu. ASELSAN'dan yapılan açıklamada sözleşmelerin Hibrit Hava Savunma Sistemleri tedarikini kapsadığı belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ASELSAN
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ASELSAN’dan rekor sözleşme
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