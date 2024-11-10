Asgari ücret heyecanı

Asgari ücretle çalışanlarının sayısı konusunda net bir veri bulunmuyor. Ancak bazı araştırma verilerine göre 7,5 – 8 milyon civarında olduğu tahmini yapılıyor. 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını da milyonlarca çalışan merakla bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamaların da bu tarihte sonra takvim netleşmesiyle başlaması ön görülüyor. Brüt 20 bin 3 TL, net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmazken, "önümüzde yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 2025 ne kadar olacak?" sorusu da yılbaşı öncesi netlik kazanacak.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerine aralık ayında başlayacak. Asgari ücrete yapılacak zam konusunda SGK'nın prim gelirleri ipucu veriyor. Çünkü SGK'nın prim gelirleri doğrudan asgari ücrete göre belirleniyor. SGK'nın 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinde yüzde 28.4 oranında artış öngörülüyor. Yani 2024 yılı sonunda 2.7 trilyon TL olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3.5 trilyona çıkacağı hesaplanıyor. SGK bütçesindeki rakamlar incelendiğinde -istihdam artışı da göz önünde bulundurulursa- asgari ücret zammının yüzde 25 civarında öngörüldüğü ortaya çıkıyor. SGK bütçesindeki işaret fişeğine rağmen asgari ücret zammının daha fazla olması bekleniyor.OVP'de 2024 yılı için yüzde 41.5 enflasyon öngörülüyordu. Bu öngörü doğrultusunda, asgari ücrete enflasyon oranında bir artış yapılırsa, çalışanların maaşı 7 bin 56 lira artış gösterecek. Net asgari ücret 24 bin 58 liraya çıkacak. Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon hedefi asgari ücrette de yukarı yönlü artışı gündeme getirdi. MB'nin son açıkladığı rakam dikkate alınarak asgari ücrete enflasyon oranında artış yapılırsa, çalışanların maaşı 7 bin 480 TL artışla 24 bin 482 TL'ye yükselmiş olacak.Zamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu belirleyici olacak. Asgari ücrete geçmişte olduğu refah payı olup olmayacağı da merakla beklenirken, bu konuda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.