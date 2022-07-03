Asgari ücret tamam sıra memur, emeklide

Asgari ücretten sonra gözler milyonlarca memur, sözleşmeli, emeklinin zammına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamları pazartesi günü belli olacak. Böylece, yılın ilk yarısında yüzde 7.5 zam alan devlet memurlarının yılın ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak. Hazirandaki enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak. Refah payının eklenmesiyle bu oranın yüzde 41.67'ye çıkması bekleniyor. Buna göre, en düşük memur maaşı 9 bin TL'yi, 2000 öncesi SSK emeklisinin aylığı da 4.600 TL'yi bulacak.Memurlara toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam da verilecek. Geçen yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25.47 gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ile memur emeklileri aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 30.95 iyileştirme yapılmıştı. Temmuzda yapılacak artış ise haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla kesinleşecek. Kamu çalışanlarının maaşına yüzde 40 zam yapılması durumunda memurun bu yıl aylığındaki kümülatif artış yüzde 83'e ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de bu oran yüzde 76'ya çıkacak.Yılın başında sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılmasının önü de açıldı. Memur ve memur emeklisi için yüzde 2.5 ek zam yapılarak, en düşük emekli aylığı 1.500 TL'den 2.500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda taban emekli aylığı çıkarılırken, memur ve emeklilerine toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapıldı ve enflasyon farkıyla beraber oran yüzde 30.95 oldu. Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine temmuztda 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67'ye çıkacak. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.Temmuz ayı zam döneminde toplu sözleşme zam oranının yüzde 7'den 10'a tamamlanması da seçenekler arasında bulunuyor. Bu durumda enflasyon farkıyla beraber memurların alacağı zam oranı da artmış olacak.