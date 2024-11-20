ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA TABLOSU: Ocak asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

2025 Asgari ücret zammı için hesaplamalar yapılıyor. Geçtiğimiz ocak ayında 17.002 TL olarak belirlenen ücret için 2025 yılı toplantıları gerçekleştirilecek. Yeni yıla kısa bir süre yapılan müzakereler sonunda rakamlar netlik kazanacak. Peki, 2025 Ocak brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.
Işıkhan, 2016'da başlattıkları Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini söyledi.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti Aralık ayında açıklayacak. Yeni ücret, yalnızca asgari ücretle çalışanlar için değil, aynı zamanda diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir gösterge olarak değerlendirilecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL'YE ÇIKACAK MI?
Yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapılacak asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendirilmeye devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak öngörülmesi nedeniyle, masadaki ilk artışın bu oranda yapılması bekleniyor.
Asgari ücretin yüzde 41,50 oranında artırılması durumunda, net maaş 24 bin 57 TL civarında olacak. Ancak yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41 ile yüzde 45 arasında değiştiği için, yüzde 45'lik bir artış gerçekleşmesi durumunda, yeni asgari ücret 25 bin TL'yi geçebilecek.
6 YENİ HESAP!
YÜZDE 25 ARTARSA
Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.554
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 27.003
Net ücret: 22.953
İşverene maliyet: 31.730
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 28.003
Net ücret: 23.803
İşverene maliyet: 32.904
YÜZDE 45 ARTARSA
Brüt ücret: 29.003
Net ücret: 24.653
YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 30. 003
Net ücret: 25.503
İşverene maliyet: 37.255
SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ
DÖNEM BRÜT ÜCRET (TL) NET ÜCRET(TL)
2014 Ocak 1.071 846
2014 Temmuz 1.134 891.03
2015 Ocak 1.201,50 949,07
2015 Temmuz 1.273,50 1.000,54
2016 Ocak 1.647 1.300,99
2017 Ocak 1.777,50 1.404,06
2018 Ocak 2.029,50 1.603,13
2019 Ocak 2.558,40 2.020,90
2020 Ocak 2.943 2.324,71
2021 Ocak 3.577,50 2.825,90
2022 Ocak 5.004 4.253,40
2022 Temmuz 6.471 5.500,35
2023 Ocak 10.008 8.506,80
2023 Temmuz 13.414,50 11.402,32
2024 Ocak 20.002,50 17.002,12