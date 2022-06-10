Asgari ücrete ek zam var mı, 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan bu sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete Ocak ayında 50,5 oranında rekor bir zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bu yıl asgari ücrete ara zam var mı? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri;

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla asgari ücret dâhil emekli zammı, memur zammı ve sosyal refah artışları üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.