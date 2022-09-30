Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi: "Herkesi tatmin edecek!" 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete uygulanacak 2023 zam oranı ile ilgili yeni açıklamalarla konu ülke gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ardından "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." sözleriyle asgari ücret zammı ile ilgili beklentileri arttırdı. İşte tüm detaylar.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti'den gelen açıklamalardan birisi de Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş asgari ücret zam oranı ile ilgili olarak "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek" ifadelerini kullandı.