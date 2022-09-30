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Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi: "Herkesi tatmin edecek!" 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:08 Son Güncelleme: 30.9.2022 09:37

Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi: "Herkesi tatmin edecek!" 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi: Herkesi tatmin edecek! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti’den gelen peş peşe açıklamaların ardından uygulanacak zam oranı merak konusu haline geldi. Bu noktada ise “2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi Aralık ayında tespit komisyonu toplanacak ve zam oranı böylece belirlenecek. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin son durum ve açıklamaların detayları.

Asgari ücrete uygulanacak 2023 zam oranı ile ilgili yeni açıklamalarla konu ülke gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ardından "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz." sözleriyle asgari ücret zammı ile ilgili beklentileri arttırdı. İşte tüm detaylar.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AK Parti'den gelen açıklamalardan birisi de Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş asgari ücret zam oranı ile ilgili olarak "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ZAM" AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında hitap etti.

Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı beklenti ve tahminler...

Erdoğan asgari zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.

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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
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Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi: "Herkesi tatmin edecek!" 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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