Asgari ücrete zamda üç formül masada

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek üzere bugün toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya bir pazarlık marjıyla oturulacak, İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor. Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işvereni gözeten bir yöntem olacağını ifade ederken, SGK primlerinde esneklik yapılarak ek zammın devlet tarafından desteklenmesinin önünün açılacağını mesajını verdi. Buna göre, asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi, burada oluşacak farkın işveren tarafından asgari ücrete yansıtılması seçeneği öne çıkıyor.Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 4.253 liraya çıkarıldı. Asgari ücretten gelir vergisi kesintisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek, üst sınır da 2 yıl olacak. Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücrete artış oranını açıklaması bekleniyor.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini belirterek, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını istedi. Arslan, "Yaşanan yoğun fiyat hareketleri, hızlı zamlar, önü arkası belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar, ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz asgari ücreti anlamsız hale getirdi" diye konuştu. Öte yandan TÜRK-İŞ'in araştırmasında, haziran ayında, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 391 lira olarak hesaplandı.Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor. Asgari ücrete zam konusundaki beklentiler yüzde 20-40 arasında değişiyor. Buna göre, asgari ücret yüzde 20'lik zamla 5.103 lira, yüzde 25'lik zamla 5.316 lira, yüzde 30'luk zamma göre de 5.529 lira, yüzde 35'lik artışla 5.741 lira, yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.