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Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:15 Son Güncelleme: 25.12.2024 10:16

Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu: Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Günlerdir devam eden asgari ücret maratonu dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 asgari ücret zammı açıklamasıyla son buldu. Böylelikle asgari ücretin işverene maliyeti de ortaya çıktı.Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu: Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret dün akşam yapılan sürpriz toplantı sonrasında belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası işveren maliyeti de ortaya çıktı. Yeni yapılan zamla beraber brüt asgari ücret kaç lira oldu?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenklik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada "2024 yılında net asgari ücret 700 TL asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 TL olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU?

Brür asgari ücret rakamı ise 26.003,25 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ BELLİ OLDU

Yeni zam oranıyla beraber Brüt asgari ücret 26.005 lira şeklinde hesaplandı. Asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 556 liraya ulaştı.

Bu hesaba göre rakamlar şöyle şekillendi:

Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %14
3.640,45 TL
İşsizlik sigortası primi %1
260,04 TL
Kesintiler toplamı
3.900,49 TL

Net asgari ücret
22.102,76 TL

İŞVERENE MALİYETİ

İşverene maliyeti (TL / AY)
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %15,5 (İşveren Payı)
4.030,51 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2
520,06 TL

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ NE KADAR?

Öte yandan asgari ücret işveren desteği de belli oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

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Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu: Brüt asgari ücret ne kadar oldu?
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