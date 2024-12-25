Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu: Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret dün akşam yapılan sürpriz toplantı sonrasında belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası işveren maliyeti de ortaya çıktı. Yeni yapılan zamla beraber brüt asgari ücret kaç lira oldu?
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenklik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada "2024 yılında net asgari ücret 700 TL asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 TL olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi.
BRÜT ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU?
Brür asgari ücret rakamı ise 26.003,25 TL olarak açıklandı.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ BELLİ OLDU
Yeni zam oranıyla beraber Brüt asgari ücret 26.005 lira şeklinde hesaplandı. Asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 556 liraya ulaştı.
İŞVERENE MALİYETİ
İşverene maliyeti (TL / AY)
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %15,5 (İşveren Payı)
4.030,51 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2
520,06 TL
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ NE KADAR?
Öte yandan asgari ücret işveren desteği de belli oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.