Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu: Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret dün akşam yapılan sürpriz toplantı sonrasında belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası işveren maliyeti de ortaya çıktı. Yeni yapılan zamla beraber brüt asgari ücret kaç lira oldu?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenklik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada "2024 yılında net asgari ücret 700 TL asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 TL olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi.