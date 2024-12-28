Asgari ücrette gelişmekte olan ülkelerin üstündeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk" dedi. Çalışanların alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarının ön koşul olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: "Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. 2005-2024 döneminde istihdamı 13.7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1.4 milyona ulaştı." Asgari ücretin dolar karşılığının 2002 yılı seviyesinin 5.6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3.2 katına yükseldiğini anlatan Şimşek, "Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir" dedi.

GÜNCEL KURLA 620 $

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttığına vurgu yapan Bakan Şimşek, "2023 yılında enflasyon yüzde 64.8, asgari ücret artışı yüzde 107.3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49.1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5.3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5.6 gerçekleşti. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998'den beri en yüksek değeri olan yüzde 37.6'ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6.1 puan oldu. 2002'de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolar. 2025 yılı için asgari ücret 620 doların üzerindedir" diye konuştu.