Asgari ücrette rakam masaya geliyor

Milyonlarca çalışanın gözü işçi ve işveren tarafının ilk defa asgari ücret teklifini dile getireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak. Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek. Ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. Asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.Sigortalınınson 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek.Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içerisinde barındıran Torba Yasa görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisinin ardından devam edilecek. Teklifin yeni yıla girmeden yasalaşması ve çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.