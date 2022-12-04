ASKON Başkanı Emek: Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak

ASKON Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Başkanı Muhammet Nezif Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası küresel tedarik zincirindeki kırılma ve üretimde yaşanan aksamanın ardından gıda fiyatlarının hızlı arttığını belirtti.

Bu alanda tam toparlanma yaşanmaya başlanmışken Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiğini, milyonlarca ton tahılın Ukrayna limanlarında kaldığını aktaran Emek, savaşın başlamasının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişin tavan yaptığını vurguladı.

Emek, dünya nüfusunun 8 milyarı aştığını, uluslararası örgütlerin tahminlerine göre 1 milyar insanın açlık tehdidi altında olduğunu belirterek, küresel iklim değişikliğinin de tarımsal üretimi tehdit ettiğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLADIĞI DESTEKLER DE ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜŞTÜR"

Dünyanın birçok noktasında tarımsal üretimde yaşanan problemlere işaret eden Emek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın böylesine sıkıntılı süreçlerden geçtiği bir dönemde Türkiye, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına çok önemli adımlar atıyor. Bu yıl TMO tarafından ürün alımında 2021'e göre enflasyon oranının üzerinde artışlar yapılarak çiftçilerimize destek olmak ve tarımsal üretimin devamlılığı amaçlanmıştır. Ürün alımında uygulanan artış oranı ton başına buğdayda yüzde 231, arpada yüzde 254,3 olmuştur. Mısırda da yüzleri güldüren bir fiyat açıklanmıştır. Fındıkta yüzde 100, kuru üzümde ise yüzde 107,7 artış sağlanmıştır. Son olarak dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destekler de üreticinin yüzünü güldürmüştür. Yılbaşından bu yana üretimin devam etmesi yönündeki çağrılar ve tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak."

Emek, desteklerin artırılmasının yanı sıra gençleri tarım yapmaya yöneltecek ve kentten köye göçü teşvik edecek yeni somut projelerin de üretilmesi gerektiğini belirtti.