ASO Başkanı Ardıç: Yenilikçi fikirleri sanayi ile buluşturacağız

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, tüm illerdeki teknolojik gelişmişliği ölçen ASO-İLTEK endeksini yayımlamayı sürdürdüklerini, şimdi de yeni bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Ankara sanayisinin sesini güncel verilerle daha güçlü duyuracak ASO Sanayi Eşik Endeksi'ni hazırlıyoruz. Kısa adı ASO-SEE olan bu endeksimiz ile Ankara sanayisinin aylık nabzını tutacağız. Sahadan gelen verilerle sanayimizin bugününü daha iyi görecek, önümüzdeki riskleri erkenden fark ederek gerekli uyarıları yapacağız" ifadelerini kullandı.

SANAYİCİYE NEFES KREDİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin 50 milyar liralık yeni kredi hacmiyle başladığını hatırlatan Ardıç, "Başvurularda firma başına kredi limiti 5 milyon lira olacak. Önceki dilimlerden yararlanan işletmelerimiz de toplam kredi tutarını 5 milyon liraya tamamlayabilecek. Sanayicilerimizin işletme sermayesi ihtiyacının arttığı bu dönemde, özellikle KOBİ'lerimize uygun koşullarda finansman sağlayacak bu adımı çok kıymetli buluyorum" dedi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ihracattan elde edilen dövizin Türk lirasına çevrilmesini teşvik etmek için yüzde 3 döviz dönüşüm desteği verdiğini anımsatan Ardıç, şöyle devam etti:

"Ancak son düzenlemeyle desteğin hesaplandığı döviz tutarının, firmanın yarattığı katma değerle sınırlandırılması, ihracatçımızın alacağı desteği önemli ölçüde azalttı. Destek oranı yüzde 3 olarak yıl sonuna kadar devam edecek, 2027 yılında ise yüzde 2'ye düşecektir. Üstelik yıllık 100 milyon liralık destek tavanı özellikle yüksek ihracat hacmine sahip firmalarımızı sınırlıyor, ilave bürokratik yükümlülükler de desteğe erişimi zorlaştırıyor. Türk lirasına dönüşümü teşvik etme ve daha fazla işletmeyi destekleme hedefini tabii ki doğru buluyoruz. Ancak sanayicimizin yüksek faizle, artan maliyetlerle, kur baskısıyla mücadele ettiği bir dönemde desteklerin etkisini azaltan düzenlemeler yükü daha da ağırlaştırıyor. Beklentimiz, katma değer hesabının, firma başına destek sınırının ve raporlama yükümlülüklerinin yeniden değerlendirilmesidir. Sektörlerin farklı üretim koşulları dikkate alınmalı, destek sistemi daha sade, öngörülebilir ve erişilebilir hale gelmelidir."

Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon konusunu hassasiyetle ele almasını kıymetli bulduklarını aktararak, beklentinin, gelişmelerin piyasanın geneline yayılan ve reel sektörü etkileyen sistemik bir soruna dönüşmemesi olduğunu belirtti.

SANAYİCİNİN ÖNCELİKLERİ MASAYA YATIRILDI

Ardıç'ın konuşmasının ardından ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız "Sanayinin öncelikleri ve yeni dönemde meslek komitelerinin rolü", House of Human Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Umut Tarakçı, "Geleceği kuran liderlik: Strateji, insan ve dijital dönüşüm", TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gülru Gezer de "Küresel jeopolitik gelişmeler ve sanayiye etkileri" başlıklı sunumlar yaptı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör