ASO Başkanı Seyit Ardıç: Fabrikalarımızdaki makine sesi, para sesinden çok daha değerli

ASO'nun şubat ayı meclis toplantısında konuşan Seyit Ardıç, güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra sanayicilerin beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. Küresel ölçekte güç dengelerinin devamlı değiştiği bir ortamda, ekonomik değişkenlerin de ön plana çıkmaya başladığı bir sürece girildiğini vurgulayan Ardıç, "Günümüzde, geleneksel enerji savaşlarının yerini teknoloji savaşları almaya başlıyor. Teknolojiyi öncelikleyen ve inovasyonu teşvik eden ülkeler, yeni dünya düzeninde lider konumda olacaklardır" ifadelerini kullandı.

FAİZİ DEĞİL, 'MAKİNE SESİNİ' İŞARET ETTİ

Ardıç'ın konuşmasında sanayideki üretim ve istikrar vurgusu da ön plana çıktı. Günümüz ekonomik koşullarında varlıklarını nakde çevirip, bankaya koyup, yüksek faiz getirisinden faydalanmanın bazıları için cazip bir seçenek gibi görünebildiğini belirten Ardıç, "Yüksek faiz iyi para da kazandırabilir. Ancak unutmayalım, biz sanayiciler Ulu Önderimiz Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünü şiar edindik. Ve bizim için paranın sesi değil, fabrikalarımızda çalışan makinelerin sesi çok daha fazla değerlidir. İşleyen makineler, sadece üretimin değil, yüzlerce çalışanın emeğinin, ekmeğinin ve umudunun simgesidir. O makinelerin sesi, ülkemizin ekonomik kalkınmasının ritmidir" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sanayici, tüm zorluklara rağmen ülkesinin ekonomik kalkınması için üretimden asla vazgeçmeyendir" diyerek sözlerine devam eden Ardıç, "Bizler üretimle, istihdamla, ihracatla ülkemizi sanayi ile kalkındırmaya devam edeceğiz. En büyük kazancımız ise gelecek nesillerimize bırakacağımız güçlü bir ekonomi ve üretim mirası olacaktır" dedi.

"ÜLKEMİZİN PARLAK GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

TÜİK'in ihracat rakamlarına göre Ankara'nın 2024 yılında 14 milyar 976 milyon dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü kenti olduğunu vurgulayan Ardıç, "Limanı olmayan bir şehirden böylesine bir başarıyı, geleceğine umutla bakan, tüm zorluklara rağmen azimle ve özveriyle çalışan siz sanayicilerimiz sayesinde ulaştık. Ülkemizle, ekonomimizle ilgili yapıcı eleştirilerimizi, önerilerimizi, sanayicilerimizin beklentilerini dile getirirken ülkemizin parlak geleceğine inanıyoruz. Geleceğimizle ilgili olumlu düşünürsek hepimiz kazanırız" şeklinde konuştu.