ASO Başkanı Seyit Ardıç: Nitelikli Göç Yasası çıkarılmalı

"ÇALIŞMA ALANLARI TESPİT EDİLMELİ"

Özbek vatandaşların hizmet sektöründe oldukça başarılı olduğunu dile getiren Ardıç, "Çocuk bakıcılığında, hasta bakıcılığında, yaşlı bakıcılığında, otellerde, restoranlarda çok başarılar. Ama çalışma alanları ve çalışma bölgeleri tespit edilmeli. 'Senin bölgen burası, burada çalışabilirsin' denmeli. Kural getirilebilir, en fazla 2 iş yeri değiştirmesine izin verilebilir. Çoban ihtiyacımızın olduğu malum. Bu sektörde de Afganlar çok başarılı. Kendilerinin de yaşam alanlarını, yaşam bölgelerini tespit edip çalıştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ GÖÇ YASASI" ÖNERİSİ

Düzensiz ve yoğun göçün ise kontrol altına alınıp engellenmesi gerektiğini, bu göçlerin büyük kesiminin vasıfsız kişilerden oluştuğunu belirten Ardıç, "İvedi bir şekilde Göç Bakanlığı kurulmalı. Ülke ihtiyaçlarına göre tasarlanacak bir "Nitelikli Göç Yasası"nın ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İSRAİL'E İHRACATIN DURDURULMASINI DOĞRU BULUYORUM"

Basın mensuplarıyla buluşma toplantısında ise İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama değinen Ardıç, "İsrail'e ihracatın durdurulmasını kesinlikle doğru buluyorum. Ticaret Bakanlığımızın aldığı bu kararın son derece yerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak bu doğru karar iyi bir planlama ile alınmalıydı. Keşke İsrail'e ihracat yasağı çok daha önce getirilseydi ama en azından açıklandığı tarihten itibaren 15 gün, 20 gün, bir ay bir süre verilseydi" dedi.