ASO’ya Kolen’den yeşil enerji sertifikası

Ankara Sanayi Odası (ASO) ilk altı ayda tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan yaptı. KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt ve KOLEN Türkiye Satış Direktörü Tülay Tokat, ASO Başkanı Seyit Ardıç'a "Yenilenebilir Enerji Kullanımı Sertifikası"nı takdim etti. KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, yenilenebilir enerjinin bir yandan tüketilirken diğer taraftan kendini yenileyebildiğine dikkat çekerek, çevre dostu temiz enerji kullanımının şirketlerin itibarını desteklediğini, konuya duyarlı çevrelerce iş ortaklığı yapmada, ürünlerini satın almada tercih edilmelerini sağladığını anlattı.