ASPİLSAN Enerji, uçak, helikopter, İHA ve SİHA’lar için batarya üretiyor

ASPİLSAN Enerji lityum iyon şarj edilebilir silindirik pilden Ni-Cd batarya üretimine, telsiz bataryalarından havacılık ve helikopter bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapılıyor. Türkiye'nin Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak bataryası üreten ilk ve halen tek firması olan ASPİLSAN Enerji, 1990'lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan, sonrasında da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava platformlarına ait bataryalar sektöründe uzmanlaştı.

İHA, SİHA ve KAAN'A BATARYA ÜRETİLİYOR

ASPİLSAN Enerji'nin havacılık bataryaları ile ilgili uzmanlığı hakkında bilgilendirme yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir şunları söyledi: "Kayseri'de bulunan C-130 uçaklarında 1999 yılında yerli ve millî imkânlarla yapılan yenileme çalışmaları kapsamında C-130 uçaklarının bataryaları ASPİLSAN Enerji bataryaları ile güncellenmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım olan bu yenileme çalışmaları kapsamında 25 yıldır halen aynı bataryalar ilk günkü gibi görevlerini yapmaktadırlar. ASPİLSAN Enerji, son dönemde gerçekleştirdiği geliştirme faaliyetleri sayesinde yaklaşık 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/SİHA'lar için batarya tasarlayıp üretebilen ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere çeşitli kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline gelmiştir.

Havacılık sektöründeki yüksek güvenlik hassasiyetleri ve yıllara dayanan bilgi birikimi ile yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları sonucunda, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir konumda yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son beş yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte, THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarında uçak ve helikopter batarya tasarımı ve üretimine başlanmıştır. Ayrıca, KAAN dâhil Türkiye'de geliştirilen tüm hava araçlarıyla ilgili (HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, Gökbey ve ATAK-II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları) TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. ASPİLSAN Enerji geliştirdiği ve ürettiği batarya güç gruplarıyla yalnızca Türkiye içinde değil dünya genelinde de gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurumdur. FAA muadili olan EASA Part 21 sertifikasına sahip olan ASPİLSAN Enerji, kalite sistematiği ve ürünlerin kusursuz şekilde paydaşlara sunulmasıyla birçok dünya çapında havacılık şirketinden ayrılmaktadır" dedi.