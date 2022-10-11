Assos ve Troya Tünelleri bugün açılıyor! Seyahat süresi 50 dakikadan 5 dakikaya düşüyor

"Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'ni hizmete açıyoruz. 50 dakikalık zorlu yolculuğu, 5 dakikalık konforlu seyahate dönüştürüyoruz."

"SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK"

Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapacağız" dedi.