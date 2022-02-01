Sabah saatlerinde Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sürücülerin tek şeritli olması ve eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarını 5 dakikada geçmeyi sağlayacak 2 tünel inşaatında "ışık göründü" törenine katıldı.





'Assos' ve 'Troya' tünellerinde ışık göründü | Video









Törene, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanışa Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5 BİN 745 METRE

Ayvacık – Küçükkuyu arasında kalan 9.6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edildi. Tünellerin tamamlanmasıyla ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım son buldu.

SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK

Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanadığını söyleyen Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizde salgına rağmen projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapıyoruz. Trafik güvenliğini, yakıt tasarrufunu eklediğimizde bölgeye nasıl muazzam bir katkı olduğunu hatırlatmak istedim" dedi.

80 MİLYON LİRA TASARRUF

Çanakkale'de tarihi bir gün daha yaşandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yolun tamamlanmasıyla bir yılda ortalama olarak zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün burada yerin 240 metre altında ulaşım yatırımlarımız adına tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere, bölgeyi etkileyen, Ayvacık Küçükkuyu Yolu üzerindeki T2 Tünelimizdeki kazı çalışmalarını tamamladık. Artık tünelimiz de ışığı görüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere, bölgemizdeki turizmin canlanmasıyla, ticaretin artmayla araç trafiği de arttı. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp; konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan kuzey güney aksının, bölünmüş yol olarak tek bölümü konumundaki yaklaşık 10 km'lik Ayvacık Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onlarca keskin virajı barındıran ve toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan çift tüp iki adet tünel inşa ediyoruz" dedi.

'ASSOS' VE 'TROYA' İSMİ VERİLDİ

Kazdağları'nda T1 Tüneli'nde nihai beton kaplama seviyesinin geçildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 bin 17 metrelik T2 Tünelimizde bugün ışığı görüyoruz. Tünelleri ve yolları barındıran bu proje, Çanakkale ve İzmir ulaşımının lojistik kara yolu alt yapısını da güçlendireceği için son derece önemli. Ayvacık Küçükkuyu kesiminde bulunan ve 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine olumlu etki edecek. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız, "Kazdağları'nda özellikle yazları yoğun trafik, kış aylarında da mevsim şartları nedeni ile yaşanan zorluklar ortadan kalkacak. Güzergahtaki trafik kalitesi ve emniyeti de önemli oranda artacak. Yol ve tünellerimizin tamamı hizmete açıldığında; mevcut yol 2,5 kilometre daha kısalarak, 9,5 kilometreye düşecek Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de; 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte, kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması. Tünellerimizin isimlerinin de Assos ve Troya olmasına karar verdik" dedi.

"ÇOK LAFLA İŞ OLMUYOR"

Türkiye'nin her noktasında ulaşım, altyapı ve haberleşme adına sürekli hizmet esasına göre çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımıza hizmet götürmeyenlerin, gözü işte, milletin derdinde olmayanın bu ülkeye hizmet edemeyeceğini zaten biliyorduk. Çok lafla çok iş olmuyor. Eski ve kötü alışkanlıklarını kenara bırakmalı; üstüne vazife olan işlerle meşgul olup vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalı. Konuşmakla hiç bir şey elde edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Biz muhalefet diye geçinen, ülkesine hiçbir hayrı olmayanların gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri hiç dikkate almadık. Devlet aklıyla Yolumuza devam ettik. Neticede ülkemize kazandırdığımız eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Biz hizmet aşkımızdan, millet aşkımızdan dönmeyiz. Kuru iftiralar, ayak oyunları bizi yıldıracak olsaydık bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapağız. Yolumuza da devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil "Bölünmüş yol uzunluğunu; 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise; 724 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplamalı yollarımız; 8 bin 600 kilometreden 29 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Tünel uzunluğumuzu; 50 kilometreden alıp, on iki kat artışla, 651 kilometreye ulaştırdık. Otoyollarımızı ise 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Planlı yaklaşımımızla bu rakamları Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde çok daha yukarılara çıkaracağız. Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için, 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya; refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale'miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak, yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükûmetlerimiz, tüm ülke sathında olduğu gibi, tarihi ve stratejik önemi olan Çanakkale'ye ayrı bir önem vermektedir" dedi.