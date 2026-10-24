Astor Enerji’den 5 milyarlık ödeme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Astor Enerji Anonim Şirketi ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in dün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptığı öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz ay aralarında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir uygulanmıştı.

Dosyada 46 şirket ve 18 fon da tedbir taleplerine konu olmuştu. İncelemeler kapsamında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Bu arada, fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör