Asya Kalkınma Bankası Türkiye’de faaliyete başlayacak

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı aldı. Kamu ve özel sektör, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda uzun vadeli ve avantajlı finansman imkânlarını kullanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, 1991'den bu yana üyesi olduğu AKB, 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla 'bölge dışı üye' statüsünden bölgesel üye statüsüne geçmiştir" denildi. Açıklamada, AKB yetkililerinden oluşan heyetin, Türkiye'yi ziyaret ettiği aktarıldı. Heyetin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz, tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır" denildi.