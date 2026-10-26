Asya turizminde Türkiye rüzgârı

Dünya turizminin kalbi üç gün boyunca Singapur'da attı. 21-23 Ekim tarihlerinde Marina Bay Sands bünyesindeki Sands Expo and Convention Centre'da düzenlenen ITB Asia 2026, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen organizasyonda bini aşkın marka yer alırken, 18 binden fazla katılımcı ve bin 500'ü aşkın uluslararası turizm alıcısı hedeflendi. Fuar, ülkelerin turizm zenginliklerini tanıtmasının yanı sıra yeni iş birliklerine ve sektörün geleceğine yönelik önemli görüşmelere sahne oldu.

ASYA TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Singapur'daki fuarın Türkiye açısından en önemli mesajı, Asya'nın giderek büyüyen seyahat potansiyeli oldu. Çin, Güney Kore, Japonya, Malezya ve Singapur gibi ülkeler, Türkiye'nin turizmde daha fazla pay alabileceği pazarlar arasında bulunuyor. Özellikle İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri, Kapadokya'nın eşsiz doğası, Antalya'nın lüks otelleri ve Ege'nin gastronomi turizmi, Asyalı turistlerin beklentileriyle örtüşüyor. Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağı da Türkiye'nin bu pazardaki önemli avantajlarından biri. Fuarda öne çıkan konuların başında ise deneyim odaklı seyahatler, lüks turizm, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler geldi. Artık turistler yalnızca deniz, kum ve güneş değil, gittikleri ülkenin kültürünü, mutfağını ve yaşam biçimini de tanımak istiyor. Türkiye'nin farklı turizm seçeneklerini bir arada sunabilmesi, Asya pazarında önemli bir fırsat oluşturuyor.

SABAH TRAVEL'A BÜYÜK İLGİ

ITB Asia 2026'da Türkiye'nin turizm zenginliklerini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturan yayınlardan biri de Sabah Gazetesinin özel turizm eki Sabah Travel oldu. Fuar için hazırlanan ve İngilizce olarak yayımlanan Sabah Travel, organizasyon boyunca sektör profesyonellerine dağıtıldı. Türkiye'nin turizm potansiyelini, kültürel zenginliklerini ve farklı tatil seçeneklerini uluslararası okuyuculara tanıtan ek, ziyaretçilerden ilgi gördü. Dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerinin buluştuğu fuarda Sabah Travel, Türkiye'nin tanıtımına basın yoluyla katkı sağlayan önemli bir çalışma olarak öne çıktı. Singapur'daki üç günlük buluşma bir kez daha gösterdi ki Türkiye'nin turizmde büyüme yolculuğunda Asya pazarı giderek daha önemli hale geliyor. Bu pazarda daha fazla yer edinmenin yolu ise Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri doğru anlatmaktan geçiyor.

TÜRK DİZİLERİ ASYA'YA KÖPRÜ OLDU

Türkiye'nin Asya pazarındaki en güçlü tanıtım araçlarından biri de Türk dizileri. Son verilere göre 170'ten fazla ülkede 1 milyarı aşkın izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin ihracat geliri 1 milyar doları geçti. Malezya ve Endonezya gibi Asya ülkelerinde de ilgi gören yapımlar, Türkiye'nin kültürüne ve turistik güzelliklerine merakı artırıyor. İstanbul'un Boğaz manzaraları, tarihi yalıları ve Kapadokya'nın eşsiz görüntüleri milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Sektör temsilcileri ise Çin'i Türk dizileri için yeni ve büyük bir pazar olarak görüyor. Türk dizilerinin Asya'daki yükselişi, Türkiye turizmi için de önemli bir tanıtım.

SABAH TRAVEL BÜYÜKELÇİLİKTE

Singapur'daki ITB Asia 2026 fuarı kapsamında Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan'ı da Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arıcı ile ziyaret ettik. Görüşmede, Sabah Gazetesi'nin fuar için özel hazırladığı ve uluslararası turizm profesyonellerine dağıttığı Sabah Travel ekini Büyükelçi Arslan'a takdim ettik. Türkiye'nin turizm zenginliklerini dünya vitrinine taşıyan yayınımızı paylaşma fırsatı bulduk. Singapur'da büyük ilgi gören Sabah Travel, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir çalışma oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör