Ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun gizli hazineleri olan yerli ata tohumlarının artık Tarım Kredi marketlerinin raflarında satışa sunulacağını açıkladı. Yumaklı, "Bugüne kadar 37 yerel çeşidimizin tescilini yaptık. Önümüzdeki günlerde bunların sayısını 49'a çıkaracağız" dedi.

SAYISI 49'A ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, ata tohumu yetiştiriciliğine ilişkin bilgi aldı. Yumaklı, "Bugüne kadar 37 ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik, Şubat ayının içerisinde bu sayıyı 49'a çıkaracağız. Yine bu çerçevede, geliştirilmiş olan ata tohumlarımıza vatandaşlarımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerinde satılmasıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her vatandaşımızın, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerine giderek tescilli olan ata tohumlarına ulaşmaları ve bunları ihtiyaçlarına göre kullanmaları mümkün olacak" dedi.

TÜRKİYE NET İHRACATÇI

Türkiye'nin tohum geliştirme konusunda ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Yumaklı, "Ülkemizin 2002 yılında sertifikalı tohum üretimi sadece 145 bin tondu, bugün 1,3 milyon ton ile Türkiye, çok önemli bir üretim üssü haline geldi. Ayrıca, dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramını bu ülkenin topraklarında üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Tohuma özel sektörün de ilgi gösterdiğine değinen Yumaklı, Türkiye'de bin 109 firmanın tohum geliştirme ve üretme faaliyetleri yaptığını söyledi. Yumaklı, "Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye, tohum konusunda net ihracatçı bir ülke" değerlendirmesini yaptı. Sertifikalı tohum üretimini 2005'ten bu yana desteklediklerini anlatan Yumaklı, "Günümüz itibariyle bugünün fiyatlarıyla bu konudaki desteklerimiz toplam 7 milyar liraya ulaşmış durumda" bilgisini paylaştı. Üretim planlamasında da sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin desteklerini daha da artırdıklarını hatırlatan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 140 bin ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizde buluşturan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), 2025'te bu sayıyı 200 bin tonun üzerine çıkarma hedefinde olduğunu ifade edeyim. Son olarak özel sektör tohumculuk firmaları ile TİGEM arasında "Ürün Paylaşımlı Ortak Üretim Modeli"ne başladık. Bu kapsamda ülkemizin ihtiyacı ve stratejik önem taşıyan ürünlerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması adına bu uygulamayı hayata geçirdik" dedi.