Atak ve Gökbey helikopterlerinden 100’üncü yıl uçuşu

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, Atak helikopteri ve 4 Gökbey helikopteri tarihi bir uçuş gerçekleştirildi. Uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eş güdüm içerisinde hareket ederek, Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de uçuşlara Atak helikopterinin kokpitinde katıldı. Atak helikopteri telsizinden savunma sanayisi çalışanlarına seslenen Görgün, "Türkiye'nin yeni yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'uncu yılı kutlu olsun" dedi.



'ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİ'



Uçuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, "Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri Atak'la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan 4 adet Gökbey'le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. TUSAŞ'ın ürettiği platformların ASELSAN'ın katkılarıyla uçması, ROKETSAN'ın mühimmatlarıyla vurması, bizim büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya; hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



TUSAŞ tarafından tasarlanıp, üretilen Atak helikopterlerinde ASELSAN tarafından geliştirilen avionik sistemler, elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ile vuruş gücü için ROKETSAN tarafından üretilen Cirit ve Umtas füzeleri yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk helikopteri olan Gökbey'in de avionik sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ASELSAN tarafından geliştirildi.