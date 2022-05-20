Ataşehir’e 2.2 milyarlık rekor teklif

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, gelir paylaşımlı ihalelerine hız kesmeden devam ediyor. Arka arkaya İstanbul'un çeşitli semtlerinde ihale atağına kalkan şirket, son olarak Ataşehir ihalesini gerçekleştirdi. Sektörün önde gelen firmalarının proje geliştirmek için katıldığı ihalede milyarlar havada uçuştu. En yüksek teklif ise DAP Gayrimenkul Geliştirme'den geldi.11 firmanın kıran kırana yarıştığı ihaleyi 2 milyar 236 milyon 500 bin lira satış geliri üzerinden Emlak Konut'a yüzde 40 arsa payı yani 894 milyon 600 bin lira teklif eden DAP Gayrimenkul Geliştirme kazandı. Şirket Ataşehir Küçükbakkalköy'de 7 bin 492 metrekarelik arsa üzerinde konut fonksiyonlu 13 bin 111 metrekare inşaat yapılabilecek. Ataşehir'in son yıllarda özellikle iş dünyasının ilgi odağı olduğunu söyleyen DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bölgede çalışanlar, şehir merkezinde oturmayı ve doğayla iç içe olmayı tercih ediyor. 'Sağlıklı ev' konseptimizi, yeni ve sektöre öncülük edecek dokunuşlarla Ataşehir'e taşıyacağız. Bölgenin taleplerini biliyoruz ve buna uygun bir proje geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.Yılmaz şöyle devam etti: "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelere bir sanat eseri gözüyle baktık. Deyim yerindeyse şehrin vitrinini tablo gibi işliyoruz. Türkiye'nin gücüne inanıyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."1 milyar 412 milyon 250 bin TL1 milyar 322 milyon TL1 milyar 255 milyon TL1 milyar 146 milyon 46 bin TL1 milyar 130 milyon TL1 milyar 125 milyon TL1 milyar 65 milyon TL920 milyon TL915 milyon TL3.turda çekildi.