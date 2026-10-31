Ateş çemberinde 51.2 milyar dolar gelir

Bölgesel çatışmaların, hava ulaşımındaki aksaklıkların ve artan seyahat maliyetlerinin uluslararası turizm hareketliliğini etkilediği dönemde Türkiye, turizmde yeni rekorlara imza attı. Çevresindeki ateş çemberine rağmen Türkiye yılın ilk dokuz ayında 49.1 milyon ziyaretçi ağırlarken 51.2 milyar dolar da gelir elde etti. Tüm zorlu koşullara rağmen ulaşılan bu verilerle Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaşıldı. Turizm verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücünü geliştirmek ve sektörün krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmek için yürütülen çalışmaların sonuçlarını gördüklerini belirtti.

GÜVENLİ DESTİNASYON OLDU

Enerji fiyatlarındaki artışların hava yolu ulaşım maliyetlerini yükselterek uluslararası seyahat talebi üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye bölgesindeki olumsuz gelişmelere rağmen güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıktı. Bölgemizde bütün bu olumsuz gelişmeler yaşanırken Türkiye, güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz" dedi.

RİSKLERE ÖNLEM ALIYORUZ

Türkiye'nin geçmişte de sektörü etkileyen krizlerle karşılaştığını ve bu deneyimlerden hareketle 2018'den itibaren dayanıklılığı artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulmasıyla tanıtım faaliyetlerini sürekli ve sistemli bir yapıya kavuşturduklarını anlattı. Ersoy, "Bir pazarda hareketlilik yavaşladığında diğer pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırabiliyor, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi gelişmelere göre yeniden planlayabiliyoruz. Riskleri önceden görmek, etkilerini sınırlandıracak hazırlıkları yapmak ve ihtiyaç duyulan adımları zamanında atabilmek" değerlendirmesinde bulundu.

UZAK ÜLKELERE DİREKT UÇACAĞIZ

Tanıtım ve ürün geliştirme çalışmalarını ulaşım imkânlarıyla birlikte ele aldıklarını belirten Ersoy, başta Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu sektörü ve tur operatörleriyle yakın temas içinde olduklarını söyledi. Bakan Ersoy, önümüzdeki dönemde ana pazarlardaki konumlarını korurken Amerika, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmaları yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerini mevcut kapasiteyi koruma, yeni direkt uçuşlar ve ilave koltuk kapasitesi oluşturma hedefiyle sürdüreceklerini belirten Ersoy, tanıtım faaliyetlerini rezervasyona ve satışa dönüştürecek çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydetti. Veri ve yapay zekâ uygulamalarından daha etkin yararlanacaklarını da ifade eden Ersoy, kaynakları en verimli şekilde kullanacaklarını söyledi.

GECELİK HARCAMA 107.7 DOLARA ÇIKTI

Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm geliri yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaşırken, ocak-eylül döneminde geliri yüzde 2.4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk 9 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaşıldı. İlk dokuz aylık dönemde kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4.6 artarak 107.7 dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte kişi başı gecelik harcama 106.9 dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119.9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 72.2 dolar oldu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 23.3 MİLYON ZİYARETÇİ

Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin yılın ilk dokuz ayında ise 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Ocak-eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üç sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan 5.7 milyon, Almanya'dan 5.17 milyon, Birleşik Krallık'tan ise 3.2 milyon ziyaretçi geldi. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10.69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10.34 gece oldu.