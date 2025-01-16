Atık şişe ile fatura ödeme dönemi başlıyor

Atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak, vatandaşlara da maddi kazanç sağlayacak olan Depozito Saha Yönetimi Sistemi (DSYS) başladı. Mobil uygulama üzerinden yürütülecek sistem, yıl sonuna kadar tüm il ve ilçelerde olacak. Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli mobil uygulama, Android ve iOS Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Vatandaşlar, bu uygulama üzerinden çıkan karekodu iade makinesine okutarak depozito ücretlerini alacak. Mobil uygulamadaki ücretlerle tüm faturalar da ödenebilecek. Cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlara depozito ücreti ödenecek. Depozito ücreti, DOA mobil uygulaması içerisinde yer alan e-cüzdana aktarılacak. Tüm finansal akışlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden yürütülecek. Uygulama sayesinde vatandaşların bulundukları mahallede iade makinesi arama sıkıntısı da ortadan kalkacak. Mobil uygulamadaki navigasyon ile en yakın iade makineleri harita üzerinde bulunabilecek.

TÜM FATURALAR ÖDENEBİLECEK

Depozito bedellerinin biriktiği DOA uygulaması üzerinden su, elektrik, doğalgaz, cep telefonu ve internet faturaları ödenebilecek. Bunun yanı sıra e-cüzdanda biriken bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı mağazalarda, restoranlarda ve marketlerde indirim fırsatıyla kullanılabilecek. Bir kullanıcı, başka bir kullanıcının DOA hesabına da para transferi yapabilecek. E-cüzdanda biriken paralar, banka hesaplarına aktarılabilecek. Her bir transfer için en az 100 lira gönderebilecek. Mobil uygulamada yer alan "ATM'den para çek" seçeneği sayesinde ATM ekranında yer alan karekodu okutarak nakit para çekilebilecek. Doğrulanmış hesaplar için tüm ATM'lerden yıllık para çekme limiti 500 bin lira olacak. E-cüzdandaki maksimum bakiye limiti ise 100 bin lira olacak.