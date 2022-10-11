Atıklardan yüz güldüren proje: Minik öğrencilere hediye edildi

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Yıldız, "Mobilya ve iç mekan tasarımı alanımızda atık malzemeleri geri kazandırmak adına böyle bir proje geliştirdik. Projenin anlamlı olması için kuş yuvaları yapıp ortaokul ve ilkokuldaki öğrencilerimize hediye ettik. Onlar da kuş yuvalarını boyayıp kendi okul bahçelerine astı. Öğrencilerimiz tarafından artık kullanıma uygun olmayan sıralar, üretimden artan ve ebatları işe yaramayan atık ahşap malzemeleri değerlendirdi. Bu malzemeleri çöpe atmaktan kurtarıp geri dönüşüme katkı sağladılar. Bu tür projelerin öğrenci üzerindeki en büyük katkısı, geri dönüşüm bilincini oluşturmasıdır" dedi.