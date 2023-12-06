Atlas Group “değişen gayrimenkul trendleri’’ arsa ve tarla

Ekonomik zorluklar, artan konut fiyatları ve kredi imkanlarının sınırlanması ve şehir kalabalığı ile birlikte konut satışları azalırken, arsa ve tarla yatırımları ön plana çıkıyor. Atlas Group, 25 yıllık deneyimiyle İstanbul ve çevresinde doğayla uyumlu projelere odaklanarak sade yaşamı benimseyenlere çözümler sunuyor.



Atlas Group Kurucu Ortaklarından Umut Bingöl, minimalizm ilke ve projelerini benimseyerek ekonomik koşullarda sade yaşamı tercih edenlere yönelik çözümler sunduklarını belirtiyor. Özellikle Arnavutköy gibi geleceğin şekillendiği bölgelerdeki mega projeler, arsa kooperatifçiliği ile birleşerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma fırsatı sunuyor.



''ARSA KOOPERATİFÇİLİĞİ YENİ YATIRIM ARACI"



Umut Bingöl, projelerinde minimalizmin temel ilkelerine vurgu yaparak, yatırımların en güvenilir aracının arsa kooperatif sistemi olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Çatalca, İzmit ve Tekirdağ gibi sakin bölgelerde de tiny house projelerine odaklanan Atlas Group, kooperatifçilikle birlikte düşük maliyetli ve demokratik bir yatırım ortamı sağlıyor ve yatırımcılar bütçe ve mallarını kolay bir şekilde koruyabiliyor.



''TEMPOLU HAYAT VE MİNİMALİZM''



Atlas Group'un kurucu ortaklarından Bingöl, tempolu ve yorucu hayatı minimalizmle basitleştirilebileceğine ve doğayla bağlantı kurulabileceğine inandıklarını belirterek ve danışanları ile beraber bir iş ortaklığı kurarak projelerini hayata geçirdiklerini söylüyor. Müşteri hacminin %400 arttığı, ekibin %50 büyüdüğü bu süreçte, minimalizmle gürültüden uzaklaşmayı ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini vurguluyor.



''YENİ YILIN GÖZDELERİ ARSA- TARLA''



Umut Bingöl, arsa ve tarla satışlarının artmasında faiz oranlarındaki artışın ve kredili konut satışlarındaki azalışın etkili olduğunu belirtiyor. Konutun yatırım aracı olmaktan uzaklaştığı bir dönemde, arsa kooperatifçiliği ile halkın küçük paralarını değerlendirip uzun vadeli yatırım fırsatı yakaladığına dikkat çekiyor. Yeni yılda 100 kat daha arttacağını söyledi.



"ATLAS GROUP KOOPERATİF İLE HALKA KOLAY YATIRIM ARACI SUNUYOR."



Pandemi süreci ve deprem riskinin etkisiyle, yılın ilk 7 ayında gayrimenkul satışlarında arsa ve tarla yatırımlarının öne çıktığını belirten Bingöl, tarla piyasasındaki artışın yatırımcıları cezbettiğini ifade ediyor. Pandemi ve deprem dolayısıyla halk kırsala yöneliyor ve ayrıca enflasyona karşı da servetlerini korumak istiyorlar. Arsa kooperatifi ile küçük payda parasına sahip olanların tapu sahibi olabildiğini, doğru arsa yatırımının gelecek yollarda fiyatlarını artırabileceğini belirtiyor.