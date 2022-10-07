Atlas.Space ve Bilgi Üniversitesi Gençleri Oyun Ekonomisinde Geleceğe Hazırlıyor

Son dönemde Metaverse As A Service kapsamında, Turkcell, Denizbank, A101 ve birçok marka ile Metavserse projelerinin lider şirketi Atlas.Space hem sektörel iş gücünün eğitimi hem de gençlerin bu dünya ile tanışması kapsamında Bilgi Üniversitesi ile "Techathon: Hack The Verse" ile yeni bir adım attı.

BAŞARIMIZIN SIRRI, AÇIK BÜFE METAVERSE HİZMETİ VE BU AÇIK BÜFEMİZİ GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZE AÇTIK!

Atlas.Space CEO'su Burçin Gürbüz: "Bizi şu anda Atlas Space olarak tanıyorsunuz. Ama aslında biz hikayemize ilk Garage Atlas olarak başladık. Bir mimarlık ofisi düşünün, tamamen fiziksel dünyada ihtiyaç duyduğumuz tasarımları hayal edip, limitsiz bir ortamda dijitale yansıtan. Daha o zamanlarda hayallerimizde dijitalde şu an Metaverse adını verdiğimiz bu dünyaya benzer deneyimsel dünyalar düşünmedik mi, evet düşündük. Hayallerimizdeki o dünyaları en yakına yansıyarak oluşturabildiğimiz ve erişimin maximum insan olduğu. Ama hem teknolojinin yazılımsal ve donanımsal gelişimini bekledik, hem de insanların buna hazır olmasını. Şu an geldiğimiz nokta da henüz bir başlangıç. Ama artık bu alandaki teknolojiler son kullanıcıda hızla artan bir ivme ile yaygınlaşmaya başlamış durumda.

Şuan geldiğimiz noktada, Atlas.Space sadece Türkiye değil tüm Dünya'da onlarca projeyi hayata geçirdi. Burada başarımızın sırrı, Açık büfe Metaverse hizmeti dersem yalan söylemiş olmam aslında.

Metaverse as a Service yaklaşımımız kapsamında markalara tamamen kendi ekiplerimiz tarafından geliştirilen teknoloji ile bu yeni dünyanın altyapısını sunarken, tasarım ekiplerimiz ile görselleştirme, deneyim ekiplerimiz ile bu dünyaların deneyimlerinin tasarlanması, veri bilimi ekiplerimiz ile Web2 den Web3'e geçişkenlik sağlayan, markaların verileri ile beklenebilen, hatta ölçümleyebildiğimiz dünyalar ve birçok hizmeti tek bir kalemde sunuyoruz. "

OYUNLAR İLE BÜYÜYEN BU ARKADAŞLARIMIZA BLOCKCHAİN PLAY2EARN EKONOMİSİ İLE BAŞLAYAN BİR SÜREÇ TASARLADIK!

"Birgün Kılıcınız ile Tost alabileceksiniz!"

Oyun ve oyunlaştırmanın içinden gelen üniversite öğrencilerimiz ile gerçekleştireceğimiz bu proje ile hem biz onlardan öğreniyor hem de onlar ile deneyimlerimizi paylaşıyor olacağız. Şunu biliyoruz ki, şuan üniversite de okuyan bu arkadaşlarımız oyun dünyasının içinden gelen, ama bizi geleceğe taşıyacak geleceklerimiz.

Play2Earn, özetle Web3 ile hayatımıza giren oyun oynayarak para kazanmayı tanımlayan bu yeni modeli, değişen bu dünya için en iyi nasıl anlatım, kendilerini bu dünyaya adapte etme olarak ön plana çıkardık.

Bu kapsamda değerli iş ortağımız Bilgi Üniversitesi'nin de katkıları ile bu programı tasarlayıp, hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz.

"DENEYİMLERİMİZİ GELECEĞİMİZE TAŞIMAK ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ BİZ METAVERSE'E BİR DENEYİM OLARAK BAKIYOR, BU ŞEKİLDE TASARLIYORUZ.

Atlas Space COO'su Pınar Öncü, "Bilgi Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sonucunda ortaya çıkan Techathon: Hack the Verse bizim için çok değerli. Çok hızlı gelişen bir teknoloji döngüsü içinde, bunun içinde öğrenen gençlerimiz ile deneyimlerimizin bir araya gelmesi sonucunda ortaya farklılaşan işler çıkacağına inanıyoruz."