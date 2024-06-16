ATM’lerde para krizi!

Kurban Bayramı öncesinde arife günü para çekmek isteyen vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Türkiye'nin birçok ilindeki ATM'lerden para çekilemedi. Para çekmeye ATM'ye giden vatandaşlar, "Para çekme ünitesinde bir arıza oluştu" ya da "Çekmek istediğiniz tutar ödenememektedir, en yakın ATM'ye gidiniz" yazılarıyla karşılaştı. Vatandaşlar bir gün içinde 10-15 ATM gezerek, duruma isyan ederken, bankalar da durumu doğruladı.Özellikle 15 Haziran'da maaş alan memurlar büyük bir mağduriyet yaşadı. Nakit paraya ulaşamayan memurlar gün boyu bankaların Call Center'larını arayarak, şikâyette bulundu. Yine bayram öncesi çocuk ya da torunlarına bayram harçlığı vermek için nakit para çekmek isteyen vatandaşlar bankamatik turu yapmak zorunda kaldı. Kurban pazarlarında da nakit parayla satılan kurbanlıkların ödemesi ATM'lerdeki sorunlar nedeniyle EFT yoluyla yapıldı.ATM'lerde arife günü başlayan sıkıntı bayramın ilk günü de devam etti. Sosyal medyada isyan eden vatandaşlar, "Günlük limit 5 bin TL. Onu dahi çekemiyoruz", "Çocuğa bayram harçlığı vermek istiyorum. Ancak ATM'de para yok. 15 tane ATM gezdim, yine de bulamadım", "Arife günü kurbanlık alacağım ama para yok. Allahtan pazarda besici EFT'yi kabul etti, yoksa kurbanı dahi alamayacaktık" şeklinde isyan etti.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, ATM'lerde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle iki gündür şikâyet yağdığını söyledi. Güllü, "Kamu-özel tüm bankaların ATM'lerinde bu sorun yaşanıyor. Para olan ATM'lerin önünde ciddi kuyruk oluştu. Bir banka mudisi olan vatandaş parasına ulaşamıyor" dedi. Bankaların oluşabilecek bu sorun karşısında hiçbir önlem almadığını anlatan Güllü, "Maalesef bu konuyla ilgili kanun mevzuatında bir boşluk var. Biz sorunu iletiyoruz ancak bir dava açamıyoruz. Belki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bu sorunla ilgili bankalara bir uyarı gönderir" diye konuştu.Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Gülmez, banka ATM'lerinde iki sorun yaşandığını belirterek, "Birincisi arıza, diğeri de para bulunmaması. Ancak bankalar Türkiye'nin en ücra köşesindeki ATM'yi dahi sistemleri üzerinden görebiliyor. Para var mı yok mu takip edebiliyor. Ancak bu konuda hassas davranmıyorlar. Çünkü nakit çekimi istemiyorlar, bu parayı bir günlük repoda tutup, ciddi bir faiz geliri elde ediyor. O nedenle ATM'lerdeki sorunları kulak arkası edebiliyorlar" dedi. Bankaların bayram ve tatil dönemlerinde ATM'ler için nöbetçi personel çalıştırdığını anlatan Gülmez, "Sorun bankalara iletilse dahi çözümde çok yavaşlar. Çünkü bu konuda ciddi bir yaptırım yok. Kanun mevzuatında eksiklik var" ifadelerini kullandı.SABAH'adeğerlendirmede bulunan bankacılarise ATM'lere belirli miktarda parayüklendiğini belirterek, "ATM içinde yeralan 4 ayrı kasete para yerleştiriliyor. Herbirine de 200 TL konulmuyor. 20, 50, 100,200 TL'lik banknotlar oluyor. ATM'den birseferde en fazla 40 adet kağıt para veriliyor.Enflasyon ortamında ATM'deki para çabukbitiyor. ATM'ler takip edilip yeniden parakonulsa da aradaki sürede bazı vatandaşlarımızmağdur olabiliyor. 500TL'lik banknotların çıkmasıgerekiyor" dedi.