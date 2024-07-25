ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"17 Ekim 2022 tarihinde ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen ve 19 Temmuz 2024 tarihinde yaşadığı elim bir kaza sonucunda vefat eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ali Bahar'ın aramızdan ayrılışının ardından Yusuf Hacısüleyman Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir."

11 KİŞİLİK YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu'nun önerisiyle, ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın seçilmesiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman'ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

YUSUF HACISÜLEYMAN KİMDİR?

1961 yılında İzmir'de doğmuştur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Ana Bilim Dalı'ndan mezunu olup,aynı üniversitenin İktisat Fakültesinde İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Enstitüsünde Yüksek Lisansını yapmıştır.Daha önce Yapı Merkezi A.Ş., Bayındır Holding A.Ş. ve Aydıner İnşaat A.Ş. şirketlerinde yönetici olarak görev almıştır. Halen Ayset A.Ş. Hotel Management & Consulting şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı pozisyonundadır. 1994-1996 Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2013-2016 Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından bu yana Alman Turizm ve Kalkınma Araştırmaları Derneği (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.) Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 yılından bu yana Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini devam ettirmektedir.

