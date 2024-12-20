Avrasya Tüneli 8 yaşında…

AVRASYA TÜNELİ'NDEN 8 YILDA 151 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı tarafından, toplamda 151 milyon kez geçildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN GÜNEY AKSINDAKİ ULAŞIM MESAFELERİNİ 10 KİLOMETRE KISALTTI"

Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi. Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu." şeklinde konuştu.