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Giriş Tarihi: 19.6.2024 16:46

Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçtiğini ve yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.

DHA
Avrasya Tüneli’nde araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Avrasya Tüneli'nden geçişlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli'nden yeni rekor. 13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı"

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Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru
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