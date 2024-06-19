Avrasya Tüneli’nde araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Avrasya Tüneli'nden geçişlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli'nden yeni rekor. 13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı"